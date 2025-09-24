O festival Apura regressa a Coimbra, entre quinta-feira e sábado, para tornar a cidade num ponto de encontro da arte independente e emergente, com 21 concertos, incluindo seis estreias, dinamizados de forma gratuita em diferentes palcos.

Na sua sexta edição, a iniciativa mantém a linha orientadora de “tentar tornar Coimbra um ponto de encontro desses movimentos artísticos [emergentes]”, relacionando-os com distintos espaços da cidade e dando-lhes acesso ao tecido artístico local, afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Associação Cultural Apura, Bernardo Rocha.

Para isso, são parceiros do festival o Centro de Artes Visuais, a Escola da Noite/Teatro da Cerca de São Bernardo, o Jazz ao Centro Clube e a Blue House, entre outros.

“Todas estas entidades estão a apoiar-nos no festival. É um encontro durante três dias”, vincou.

A programação reúne 42 propostas artísticas, incluindo 21 concertos musicais, dos quais 16 decorrem pela primeira vez em Coimbra e seis são inéditos.

Apesar do foco musical do Apura, com espetáculos divididos em quatro palcos, nomeadamente o Pátio de São Bernardo, Jardins de São Bernardo, Centro de Artes Visuais e a República da Praça, as atividades passam também por conversas e instalações artísticas.

Na vertente musical, três concertos inéditos, que são propostas de criação da Apura, decorrem na quinta-feira, dois dos quais são “Arpyes”, projeto de Ana Gonçalves Albino, Catarina Silva e Maria Do Mar De Brito, em residência na cidade, e “K”, de Matthieu Ehrlacher, artista que esteve em três momentos distintos na cidade a desenvolver o seu trabalho.

O terceiro momento reside numa colaboração entre o Museu da Música de Coimbra e o grupo de músicos do Fundão Profound Whatever, em que os artistas utilizam instrumentos antigos, recuperados pelo equipamento cultural.

O Museu da Música de Coimbra “tem feito um trabalho fenomenal do ponto de vista da recuperação de instrumentos, da valorização do património português instrumental”, com a restauração de peças dos séculos XVII e XVIII, apontou Bernardo Rocha.

“Alguns desses instrumentos vão estar presentes na performance, porque a proposta será que estes músicos venham e que utilizem o espólio do museu”, construindo e apresentando uma obra improvisada, que será gravada para a produção de um disco.

Outra atividade inédita acontece no sábado, com a união do artista local João Camões com os músicos convidados João Almeida e Álvaro Rosso, no mesmo dia em que SIRIUS, um encontro entre Monsieur Trinité e Yaw Tembe, decorre pela primeira vez na cidade.

Todos os dias, no início do festival, terá lugar um momento de conversa com agentes culturais locais, uma ideia que arranca com o Museu da Música de Coimbra a expor o trabalho que tem vindo a desenvolver.

No segundo dia, os encontros com a jovem entidade teatral “Estrutura Baldia” e, no terceiro e último dia, a apresentação da revista interartes AZAR, da editora independente SUBSOLO, marcam os diálogos de abertura, a partir das 16:00.

O programa reúne também nomes como Sereias, Amijas, Zancudo Berraco, Chat GRP, Lesma, Bruna de Moura, Carga Aérea, Lizatron, Alishia Peas e Banditst4r.

Ainda no âmbito da programação, o palco da República da Praça recebe 15 artistas, a partir das 00:00, dedicados, como habitual, “ao universo digital, à música eletrónica e a uma espécie de universo da dança que não existe em Coimbra ou que tem tido muita dificuldade em existir”.

“Não por não haver tecido artístico dentro do universo da eletrónica”, mas pela “carência de locais de representatividade”, acrescentou o responsável.

Todas as atividades são gratuitas.

O Festival APURA é realizado em coprodução com a Câmara Municipal de Coimbra e conta com o apoio da DGArtes e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.