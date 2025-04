Festa no Largo dos Olivais dá mote para o Espírito Santo

O Largo dos Olivais recebe, até dia 4 de maio, a 1.ª edição da Festa de Artesanato e Gastronomia que tem como objetivo dinamizar aquela zona da cidade e ao mesmo tempo dar o mote para a Romaria do Espírito Santo, que este ano acontece de 17 de maio a 15 de junho.

O certame, promovido em parceria entre a Freguesia de Santo António dos Olivais e a Associação Redescobrir a Arte (ARA), conta com 15 expositores de gastronomia e artesanato. Os visitantes terão a oportunidade de encontrar bijutaria, pintura em pedra, ourivesaria, tecidos ou presépios em papel. Na vertente gastronómica, estão disponíveis roloutes com as tradicionais farturas, bifanas, pregos e a mais variada oferta tradicional. Haverá também pinturas faciais.

“Os visitantes podem encontrar artesanato e gastronomia. Queremos dar vida a este espaço e, ao mesmo tempo, criar uma série de atividades que funcionem como um prelúdio até à Romaria do Espírito Santo, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o representante da ARA, Humberto Carvalho.

