32º aniversário do DIÁRIO AS BEIRAS: honrar o passado e olhar para o futuro

O DIÁRIO AS BEIRAS celebrou o seu 32.º aniversário no passado dia 28, com uma Gala realizada no Convento São Francisco, em Coimbra, onde, perante os seus leitores, assinantes e amigos, olhou para o passado, mas projetou o futuro. O diretor do jornal, Agostinho Franklin, lembrou os 32 anos de existência, num discurso em que associou as várias fases do jornal (mensário, semanário e diário) às várias tipografias utilizadas ao longo do tempo. Perante uma sala D. Afonso Henriques repleta, o diretor do DIÁRIO AS BEIRAS apontou ao futuro, prometendo novidades.

PRÉMIOS

Desporto: José Carlos Pinto

Cultura: Cineteatro Messias

Marca: Alves Bandeira

Carreira: Ernesto Gomes Vieira

Solidariedade: ARCIL

Turismo: Pampilhosa da Serra

Empreendedorismo: António Mendes Ferreira

Evento: Expofacic

Ensino: Pedro Costa Gonçalves

Investigação: Itecons

Tributo Carreira: Álvaro Pereira