Coimbra

Festa de passagem de ano obriga ao fecho de ruas amanhã a partir das 20H00

30 de dezembro de 2025 às 12 h16
A festa da passagem de ano em Coimbra, organizada pela autarquia, vai obrigar ao encerramento de algumas das principais artérias da cidade durante a noite e madrugada de amanhã.
A partir das 20H00, as autoridades vão cortar a circulação automóvel na avenida João das Regras (em Santa Clara), entre o Portugal dos Pequenitos e o cruzamento com a avenida de Conímbriga, bem como na Avenida Inês de Castro, na rotunda das Lages. Na nota enviada, a autarquia esclarece que a “reabertura destas vias está prevista para as 05H00 do dia 1 de janeiro”.
À mesma hora (20H00), será invertido o sentido de circulação na rua das Parreiras, no troço entre a rua Fernando Duarte de Brito e a avenida Inês de Castro, de forma a garantir o acesso ao posto de abastecimento BP e a saída para a rotunda das Lages.

