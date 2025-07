Feira Medieval transforma a Alta de Coimbra até domingo

O espírito da época medieval já chegou a Coimbra com a inauguração da Feira Medieval. O momento de abertura aconteceu no Largo da Sé Velha.

Organizado pelo Municipio de Coimbra, em conjunto com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC), a Diocese de Coimbra e os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), este ano, o evento conta com três novas entidades parceiras: o Museu Nacional de Machado de Castro, a Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e a União de Freguesias de Coimbra.

Com o tema “O Reinado do Casal Quase Perfeito: Dom Dinis e Santa Isabel”, a iniciativa assinala três efemérides: assinala três efemérides: os 700 anos da sua peregrinação a Santiago de Compostela, os 700 anos da morte de D. Dinis e os 400 anos da canonização da padroeira de Coimbra. O primeiro dia ficou ainda marcado com a realização da tradicional Ceia Medieval l, nos Claustros da Sé Velha, com ementa de época confecionada pelos SASUC.

