Coimbra

Feira esclareceu alunos finalistas sobre futuro no ensino superior

30 de abril de 2026 às 11 h35
Iniciativa decorreu ontem no piso superior do Mercado D. Pedro V | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Esclarecer dúvidas sobre ofertas formativas, comparar opções e obter informação diretamente junto das instituições participantes, promovendo decisões mais informadas quanto à continuidade dos estudos foi o grande objetivo da iniciativa “Unlimited Future”.

Dirigida a estudantes finalistas, tratou-se de uma feira de mestrados e pós-graduações, realizada no Mercado D. Pedro V, que reúniu mais de uma dezenas de instituições de ensino superior nacionais e internacionais, como por exemplo todas as faculdades da Universidade de Coimbra, mas também a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, o Politécnico de Leiria, entre outras.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, André Ribeiro, membro da associação “Future”, responsável pelo evento, afirmou que “a nossa missão e propósito é poder ajudar os estudantes que terminam a licenciatura a encontrarem a melhor opção para si no próximo ciclo de estudos”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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