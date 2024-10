Feira dos Santos, do Mel e da Castanha alargada quer continuar a crescer

Os aromas e sabores de outono voltam a marcar o primeiro fim de semana de novembro na vila de Góis. A Feira dos Santos, do Mel e da Castanha regressa ao Pavilhão Gimnodesportivo de Góis nos dias 1 e 2 de novembro, prometendo surpreender os visitantes com a riqueza dos produtos endógenos, o folclore ou o artesanato.

“Na senda daquilo que têm sido as edições anteriores, onde promovemos a relocalização do espaço da feira, pretendemos aumentar o número de visitantes. Demos mais qualidade à feira, que tem todas as condições”, assegurou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara Municipal de Góis, Rui Sampaio.

Este ano vai ser instalada uma tenda, que estará localizada entre o pavilhão e o posto da GNR de Góis. “Vai abrigar e vai permitir que feirantes e visitantes estarem num espaço melhor”, adiantou o autarca.

