Feira do Pão revive tradições de sabores e saberes na Marmeleira

O fim de semana vai ter um paladar mais tradicional na aldeia de Marmeleira.

A 13.ª edição da Feira do Pão está de regresso ao Parque da Nossa Senhora da Ribeira e os visitantes “vão poder experienciar um dia diferente, rodeados de sabores e saberes tradicionais, entre gastronomia e produtos locais, com destaque para o pão, artesanato, além de muita animação para todas as idades”, destaca a Câmara Municipal de Mortágua.

A gastronomia “de cariz tradicional é um dos fortes atrativos para visitar o certame, com um cardápio que inclui arroz de galo à Ferradosa, papas e sardinha assada, bacalhau com batata a murro, Lampantana (prato típico de Mortágua), entre outras iguarias, para além de variada doçaria local e tradicional, como o arroz doce, o típico Bolo de Cornos, entre outros”, realça a autarquia.

O programa de domingo inclui o showcooking “Na nossa cozinha não desperdiçamos” dinamizado no âmbito do projeto PNAES da Região de Coimbra – “A comer é que a gente se entende”.