Feira agrícola expõe técnicas de cultivo inovadoras em Montemor-o-Velho

A quarta edição do Mondego Agrícola — Feira das Culturas decorre nos dias 5 e 6 de setembro, em Sabico das Areias, Montemor-o-Velho, e vai mostrar técnicas de cultivo inovadoras e facilitar o intercâmbio de conhecimentos e tecnologias.

À semelhança de edições anteriores, o evento tem ainda por objetivos promover as potencialidades da região do Baixo Mondego, proporcionar um espaço para expor e demonstrar as inovações à disposição para as culturas da região, bem como fomentar o ‘networking’ e negócios.

“A inovação desta feira agrícola centra-se sobretudo na instalação de ensaios ou canteiros das variedades de sementes das empresas participantes, plantadas com a antecedência necessária para poderem agora ser exibidas”, afirmou a organização do evento, em nota enviada à agência Lusa.

Assim, os visitantes vão poder conhecer as variedades com maior adaptabilidade ao Vale do Mondego, num evento que acontece em contexto de campo, ao longo de 20 hectares.

Outra novidade é o programa dedicado a palestras e debates sobre temas relevantes para o setor, como a sustentabilidade e novas tendências na cultura do arroz (5 de setembro) ou a gestão de água de rega (6 de setembro), assim como uma área voltada para as soluções energéticas relacionadas com a agricultura.

Além dos habituais expositores e das demonstrações de máquinas agrícolas mais adequadas às práticas de cultivo da região (ceifeiras, tratores e alfaias), marcam também presença empresas de produtos fitofarmacêuticos, sementes, fertilizantes e pesticidas com as soluções mais adequadas às diferentes culturas do Vale do Mondego, assim como expositores com tecnologias avançadas para práticas agrícolas, pecuárias e florestais.

“Participar nas atividades interativas do Mondego Agrícola é uma oportunidade para aprender, partilhar conhecimentos e fazer novos contactos, que podem transformar completamente a prática agrícola da nossa região, tornando-a cada vez mais sustentável”, afirmou o diretor da Escola Profissional e de Desenvolvimento Rural do Baixo Mondego (EPDRBM), Joaquim Carraco, citado na nota.

A Feira é um evento bienal, organizado pela EPDRBM, em parceria com a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a Associação Diogo de Azambuja (ADA) e a Cooperativa Agrícola do Concelho de Montemor-o-Velho (CACMV).