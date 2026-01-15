Reconduzido para um segundo mandato como diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), Edmundo Monteiro apresentou ontem, na sessão, 10 compromissos que vão nortear a sua governação.

Afirmando o desejo de que a FCTUC se afirme pela “investigação de qualidade internacional”, um “ensino inovador” e uma “colaboração intensa com as empresas”, Edmundo Monteiro acentuou que “a liderança da FCTUC exige ideias claras e determinação canina”.

Entre os compromissos afirmados pelo diretor da FCTUC – que o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, classificaria como “os 10 mandamentos” –, destaque para o “ensino inovador” e a “atualização da oferta formativa”, com a entrada em funcionamento de três novas licenciaturas. Culminado o longo processo de aprovação, já no próximo mês de setembro os estudantes terão disponíveis as novas licenciaturas em Engenharia Aeroespacial, Engenharia Naval e Oceânica e Construção Digital, cursos que irão reforçar a atratividade da FCTUC.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (15/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS