FCT avalia centro do IPC com muito bom

O Centro de Investigação Sprint – Centro de Investigação & Inovação em Desporto, Atividade Física e Saúde, do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), teve a avaliação de “muito bom” da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), nos seus resultados provisórios.

Também o polo do CiTUR – Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo recebeu classificação de “bom”, tal como o CERNAS – Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade.

Das novas unidades do IPC submetidas à FCT, destaca-se o RCM2+ – Centro de Investigação em Gestão de Ativos e Engenharia de Sistemas, que, ainda que não tenha conseguido classificar-se para financiamentos, representa uma aposta estratégica na área da engenharia e gestão industrial.

Além dos centros de investigação do Politécnico, a instituição de ensino superior de Coimbra passou a integrar novos polos que tiveram boas classificações.

