Coimbra

Família fica desalojada na sequência de incêndio

12 de novembro às 10 h04
Um casal e a filha ficaram ontem desalojados, na sequência de um incêndio, que deflagrou de madrugada em Almalaguês.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Carlos Ferreira, subchefe principal dos Bombeiros Sapadores de Coimbra (BSC), revelou que a corporação foi acionada por volta das 05H00, para “um incêndio numa vivenda unifamiliar”, habitada por um casal de cerca de 75 anos no rés-do-chão e pela filha, de 40 anos, no 1.º andar.

À chegada dos operacionais, continuou o responsável, o anexo da casa “já estava todo tomado pelas chamas e a prioridade foi proteger a casa, o que foi conseguido”.

José Armando Torres

