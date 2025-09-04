Faleceu Vicente Gonçalves, jovem atleta de hóquei da Académica

Faleceu esta quinta-feira, Vicente Gonçalves, jovem atleta de hóquei em patins da Académica, informou hoje a Secção de Hóquei em Patins e Patinagem da Associação Académica de Coimbra nas redes sociais.

Na publicação, a secção afirma que “com profundo pesar, a Académica lamenta o falecimento do Vicente, que nos deixou de forma inesperada após dias de enorme luta pela vida”. O jovem, nascido em 2006, estava internado no hospital, desde a última semana, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória quando jogava futebol com amigos..

A Secção de Patinagem da Associação Académica de Coimbra afirma que “recordamos o Vicente com carinho, pelo seu espírito jovem, dedicação e paixão pelo hóquei em patins, onde honrou as cores da Académica”.

“Neste momento de dor imensa, a Académica endereça as mais sentidas condolências à sua família e amigos, partilhando a tristeza e solidariedade de toda a nossa comunidade”, acrescenta.