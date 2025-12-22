diario as beiras
Faleceu o padre José d’ Oliveira Branco

22 de dezembro de 2025 às 18 h27
DR

Faleceu hoje, aos 92 anos, o padre José d’ Oliveira Branco, informou o Vigário Geral da Diocese de Coimbra, padre Manuel Ferrão. Estava no Seminário Maior de Coimbra.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a Diocese de Coimbra refere que “na manhã deste dia 22 de dezembro de 2025, no seu quarto no Seminário Maior de Coimbra, faleceu o Rev.do Doutor Padre José d’ Oliveira Branco”.

“Nascido a 1 de janeiro de 1933, na freguesia de Tentúgal, concelho de Montemor-o-Velho, era filho de José de Oliveira Branco e de Ermelinda Ferreira Mendes. Entrou no Seminário Menor da Figueira da Foz em outubro de 1943 e após concluir o curso de Teologia, foi ordenado presbítero a 15 de agosto de 1956 na igreja da Sé Nova de Coimbra por Dom Ernesto Sena de Oliveira”, precisa  o documento.

Durante o seu percurso, foi prefeito e professor do Seminário Menor da Figueira da Foz; redator da Rádio Renascença a pedido de Monsenhor Lopes da Cruz; prefeito e professor do Seminário Maior de Coimbra; assistente do CADC (Centro Académico Democracia Cristã) e em 1972, nesta qualidade, participa na fundação do Instituto Universitário Justiça e Paz; professor do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra – ISET, onde exerceu funções até 2012;

Foi ainda capelão do Estabelecimento Prisional de Coimbra, das Irmãs Dominicanas e do Colégio de São José.

“A sua vida dedicada ao ensino da filosofia no Seminário Maior de Coimbra e no ISET, levou-o a ter uma parte significativa na formação dos presbíteros não só da nossa Diocese de Coimbra, mas também das Dioceses de Aveiro, Cabo Verde, Leiria-Fátima e Portalegre-Castelo Branco”, destaca a Diocese de Coimbra.

Amanhã, terça-feira, dia 23 de dezembro, pelas 14H30m, na Igreja Paroquial de Tentúgal, Virgílio Antunes, bispo de Coimbra , presidirá à Missa Exequial, seguindo-se o sepultamento do seu corpo no cemitério local.

