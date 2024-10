Faleceu Luís Pedro Reis

Luís Pedro Reis, antigo colaborador da secção de Desporto do Diário As Beiras, faleceu hoje, aos 48 anos, vítima de doença. Era um academista indefectível e sócio nº 84 do Centro Norton de Matos, onde chegou a pertencer aos órgãos sociais.

Nascido e criado no Bairro Norton de Matos, era uma pessoa muito acarinhada na cidade, que hoje chora a sua partida.

O velório de Luís Pedro Reis realiza-se amanhã, a partir das 17H00,na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. O funeral decorre na quinta-feira (dia 10), às 12H30, no Crematório Municipal de Coimbra, em Taveiro.

Aos familiares e amigos, o Diário As Beiras endereça as mais sentidas condolências.