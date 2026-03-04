Faleceu João Pinto Ângelo, advogado e autarca da CDU, atualmente deputado na Assembleia Municipal de Coimbra.

O falecimento foi comunicado nas redes sociais pelo filho, que recordou o pai como exemplo de coragem e alegria na forma de encarar a vida.

“Lutou sempre, até ao fim. A tristeza imensa que sinto é suplantada mil vezes pela alegria e coragem com que ele encarava a vida. Levarei sempre comigo este exemplo”, escreveu.

Natural de Coimbra, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e em Direito pela Bissaya Barreto.

Ativo na política local, distinguiu‑se pela defesa dos serviços públicos, da mobilidade e do associativismo.

As cerimónias fúnebres serão anunciadas oportunamente pela família.