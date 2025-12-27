diario as beiras
Faleceu Eurico Figueiredo, psiquiatra diplomado por Coimbra e militante antifascista

27 de dezembro de 2025
Foi um dos protagonistas das lutas estudantis contra o  Estado Novo. Natural de Vila Real, estudou Medicina em Lisboa e, depois, em Coimbra, com a especialidade de Psiquiatria

Faleceu, com 86 anos, no Porto, o resistente antifascista Eurico Figueiredo, um dos protagonistas das lutas estudantis contra o  Estado Novo. Natural de Vila Real, estudou Medicina em Lisboa e, depois, em Coimbra, com a especialidade de Psiquiatria.  Participou na criação do clandestino Movimento Sindical Estudantil e foi militante comunista até 1967, partido que abandonou dois anos após ter seguido para o exílio na Suíça. Viria depois a militar no PS até 1999, onde foi destacado dirigente após o 25 de Abril.

Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou Eurico Figueiredo como “um grande lutador pela Liberdade e pela Democracia, de uma verticalidade e de uma independência sem limite”. Por seu lado, o Partido Socialista lamentou a perda de um antigo deputado e ex-dirigente, recordando Eurico Figueiredo como “uma referência política incontornável para todos os socialistas”. “A melhor homenagem que lhe prestaremos será mesmo a continuação do combate por um país mais justo, mais coeso e solidário. Eurico Figueiredo é e será uma referência política incontornável para todos os socialistas”, elogia, apresentando sentidas condolências à família.

O PS refere ainda que o histórico socialista foi um “destacado resistente antifascista, desde logo quando, com apenas 18 anos, foi um ativo participante na campanha presidencial de Humberto Delgado”.

António Rosado

