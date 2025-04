Faleceu a mais velha antiga estudante da Universidade de Coimbra

Maria de Lourdes Velindro de Carvalho, que no passado mês de março completou 105 anos, faleceu ontem. Era a mais antiga estudante da Universidade de Coimbra.

A notícia foi avançada pela Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra (AAEC), que no passado dia 4 de abril, lhe prestou homenagem, numa sessão que decorreu no âmbito das celebrações dos 71 anos da “II Tomada da Bastilha”. Na altura, Maria de Lourdes Velindro de Carvalho foi saudada pelo vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, tendo sido apresentada a respetiva biografia pelo seu primo Mário Velindro, presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC).

A AAEC divulgou uma nota de pesar, lamentando o falecimento da antiga estudante.

Maria de Lourdes Velindro de Carvalho nasceu em Coimbra a 11 de março de 1920, filha de Raúl Velindro, respeitada figura da cidade, que tinha uma barbearia na Praça da República. Maria de Lourdes viria a matricular-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Filologia Clássica em 1942. Enveredou pelo ensino, tendo iniciado a carreira docente no Colégio Rainha Santa Isabel. Depois casou com um jovem de Tomar e foi viver para quela cidade. Ao longo da carreira deu aulas em escolas públicas e privadas em Tomar, Benavente, Valpaços e Estremoz. Aposentou-se em 1982, tendo ido viver para Faro, onde agora faleceu.