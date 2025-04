Extensão de São Martinho dos voluntários vai ser uma realidade

A extensão dos Bombeiros Voluntários de Coimbra em São Martinho do Bispo vai mesmo avançar. As certezas foram dadas pelo presidente da direção da associação humanitária, João Vasco Ribeiro.

“O que nós queremos verdadeiramente é que apareçam soluções. Nós temos uma solução, o presidente Jorge Veloso faz parte da solução. Vamos fazer uma extensão em S. Martinho. São Martinho vai ser uma realidade, não pode ser uma promessa”, realçou o presidente no seu discurso durante as cerimónias de celebração dos 136 anos da companhia de bombeiros.

João Vasco Ribeiro salientou que esta extensão será também um espaço para estacionar os meios mais pesados.

“Será um local para colocarmos os carros mais pesados, que são maioritariamente para ocorrências fora da cidade, como em incêndios florestais. Muitas vezes perde-se tempo a sair de dentro da cidade”, esclareceu.

