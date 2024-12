Expulsão escusada e… derrota

No Municipal de Tábua, a receção do O. Hospital ao Caldas prometia oferecer emoção e golos. À entrada desta 13.ª jornada, ambas as equipas estavam entre as que mais golos marcam, mas também entre as que mais sofrem.

O arranque da partida não mostrou nem emoção nem golos. Aliás, ao longo dos primeiros 30 minutos, o que se assistiu foi a um jogo lento e mastigado, faltas sucessivas e nem um lance de perigo.

Neste período, refira-se, as chegadas às duas áreas foram um quase exclusivo de lances de bola parada – dois livres, ambos frontais, para o O. Hospital e outros tantos para o Caldas, estes laterais. Invariavelmente, todos resultaram em nada. A exceção foi uma boa movimentação ofensiva, pela direita, aos 8’, por parte dos oliveirenses com a bola a servir um avançado, na área, mas a ser cortada na hora H, na marca da grande penalidade.

