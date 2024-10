Exposição dos Pescada N5 ocupa Escola Agrária de Coimbra

Vinte obras vão ocupar, no próximo fim de semana, os prados e tanques de rega da Escola Superior Agrária (ESAC) do Politécnico de Coimbra.

“O Pé Direito é o Céu” é a nova exposição do coletivo Pescada N5, que assinala as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões. A iniciativa, realizada em parceria com a ESAC, terá a duração de dois dias – a tarde do dia 12 e a manhã do dia 13 de outubro – sendo composta por duas dezenas obras, que fazem referências mais ou menos diretas à lírica e à epopeia camonianas.

O evento tem início no edifício administrativo da ESAC, onde às 14H00 é inaugurada uma escultura de Rui Matos doada à Escola Agrária de Coimbra, seguindo-se uma visita guiada às restantes obras, todas efémeras, alusivas à Batalha de Aljubarrota, às Ninfas do Mondego, ao Adamastor, entre outras.

O trajeto percorre os prados e os tanques da escola, terminando no jardim fronteiro à Casa do Bispo, entre o Chalé e a zona do Apiário. A entrada é livre e gratuita.

O Coletivo P5 é constituído por um grupo de cidadãos que, desde 2002, se tem dedicado à arte, entendida como instrumento de intervenção social, em torno de projetos que valorizam tanto a obra individual como a interação coletiva com o meio e a comunidade.