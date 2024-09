Expo Desporto: Atividade física para todas as idades contagiou Parque Verde

Desporto, para as diversas preferências, sem faixa etária e com muitos motivos para arrebatar novos praticantes. Entre sexta-feira e domingo, a margem direita do Parque Verde do Mondego, em Coimbra, foi a “casa” da 2.ª edição da Expo Desporto#Coimbra, evento que colocou em evidência 30 modalidades, dinamizadas por cerca de 60 associações e clubes do concelho.

Miúdos e graúdos estiveram, em grande número, no Parque Verde. Junto ao praticável de ginástica, a conimbricense Adriana Reis era uma mãe atenta. “A minha filha faz ginástica no Centro Norton de Matos”, revelou.

A pequena Laura, de oito anos, executava movimentos gímnicos e o “bichinho” foi incutido precisamente pela Expo Desporto. “Há dois anos viemos aqui e ela viu ginástica. Motivada pelo que viu decidiu inscrever-se”, contou. Adriana estava acompanhada também por Constança, irmã mais nova da ginasta Laura. “A mais nova ainda está a escolher”, assumiu.

Cativar novos praticantes

O evento serviu de montra e é, também, uma forma de angariar novos atletas para as diversas modalidades. “Acho que o objetivo é tentar mostrar à população as modalidades que existem. Tentamos angariar jogadores nesta mostra”, referiu o coordenador da Secção de Basquetebol da Académica, Luciano Rodrigues.

“O basquetebol é um desporto complexo, contudo, depois de experimentarem este desporto coletivo o bichinho vai ficar lá. É algo apaixonante”, reiterou.

Da terra para o rio. O Clube Fluvial de Coimbra, a Secção de Desportos Náuticos da Académica ou o Stand Up Paddle Coimbra foram alguns dos clubes que desafiaram o público a deixar terra firme.

“As principais atividades são os batismos. Damos a conhecer o básico da modalidade às pessoas, que depois experimentam”, esclareceu o monitor do Stand Up Paddle Coimbra, André Roque. A modalidade é, considerou, “algo diferente do habitual e divertida”. Quem for à água, não deve ter receio. “Mesmo que caia, refresca as ideias e não há problema”, reiterou.

