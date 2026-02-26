O ex-bastonário da Ordem dos Médicos e antigo autarca de Coimbra, José Manuel Silva, negou hoje, na primeira sessão do julgamento em que está acusado de peculato, que tenha elaborado um plano para receber ajudas de custo.

José Manuel Silva foi acusado do crime de peculato e o Ministério Público argumenta que, quando exerceu funções como bastonário da Ordem dos Médicos, recebeu ajudas de custo de viagens de carro – pagamento dos quilómetros -, enquanto viajava de comboio entre Lisboa, cidade onde residia, e Coimbra, cidade onde estavam as instalações da Ordem dos Médicos, entre 2011 e 2016.

O ex-bastonário explicou hoje em tribunal que, de facto, viajava de comboio entre as duas cidades e que, por votação do conselho nacional executivo, foi deliberado que a Ordem pagasse ao bastonário ajudas de custo correspondentes aos quilómetros feitos nas deslocações. A partir daí, José Manuel Silva deixou de receber o valor dos bilhetes de comboio, passando a ser pago pelos quilómetros.

