Evento “Bem-Vindo Bebé” oferece formações em Coimbra para preparar pais

O terceiro encontro “Bem-Vindo Bebé” vai promover, em Coimbra, no dia 09 de maio, ‘workshops’ e conversas de parentalidade e saúde, num evento gratuito de formação, que espera receber cerca de mil participantes, revelou hoje a organização.

A iniciativa, desenvolvida pela clínica Linha Pediátrica e apoiada pela Câmara Municipal de Coimbra, procura “formar pais para a parentalidade”, reconhecendo que esta fase “pode parecer solitária” e que “os bebés não trazem livro de instruções”, afirmou hoje a cofundadora da entidade promotora, Ana Silva.

No dia 09 de maio, serão dinamizados ‘workshops’ de saúde em três salas do Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, sendo cada espaço dedicado a uma temática, nomeadamente à gravidez, ao bebé, e à criança, estando ainda reservada uma zona para exposição, com animação infantil, e um palco para literacia em saúde, com conversas ao longo do dia.

As conversas, “sobre os temas mais pedidos no âmbito da saúde da grávida, do bebé e da mãe”, decorrem no evento, mas também serão transmitidas ‘online’, para participantes de todo o país e do mundo, acrescentou a cofundadora da Linha Pediátrica, na sessão de apresentação do evento.

Está ainda programado um curso de primeiros socorros pediátricos, numa sessão nos Paços do Concelho.

Durante a apresentação, a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, afirmou que este é hoje “o maior evento nacional de formação parental e literacia em saúde, totalmente gratuito”, tendo a Linha Pediátrica sido galardoada com o Prémio Empreendedorismo Feminino.

“A última edição [do “Bem-Vindo Bebé”] contou com cerca de 700 participantes” e, “este ano, o objetivo é alcançar mil famílias”.

O projeto “assenta no conhecimento, na prática clínica e na proximidade, com formações que vão ser feitas por profissionais qualificados”, maioritariamente de Coimbra, acrescentou a autarca.

De acordo com Ana Abrunhosa, o evento reflete a visão que a autarquia “tem para a cidade: uma Coimbra mais próxima, mais cuidadora e verdadeiramente amiga das famílias”, num momento em que “é essencial inverter tendências de envelhecimento demográfico” e tornar o concelho “atrativo para jovens famílias”.

Segundo a pediatra Ana Silva, há um limite de mil participantes no evento, já tendo sido registadas cerca de 400 inscrições.

“Para colmatar este limite”, este ano serão realizadas duas edições do “Bem-Vindo Bebé”, sendo a primeira no dia 09 de maio e a segunda a 28 de novembro.

A Linha Pediátrica, “uma clínica de pediatria digital que disponibiliza consultas de especialidade ‘online’ desde o período pré-natal ao pós-natal”, foi distinguida pela Câmara de Coimbra com o Prémio Empreendedorismo Feminino, na categoria Projeto, em 2025, como informa a página oficial do Município na Internet.