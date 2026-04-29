Coimbra

Junta dos Olivais gasta 35 mil euros por ano para manter posto de correios

29 de abril de 2026 às 16 h09
Junta está sediada na rua Bernardo de Albuquerque | Fotografia: JF Santo António dos Olivais
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, denunciou hoje, em sede de Assembleia Municipal, o contrato assinado com os CTT para a manutenção do posto na rua Bernardo de Albuquerque, na antiga sede da junta.

Segundo o também deputado da Assembleia Municipal, a junta está “transformada num mero empregado ao serviço dos CTT e ainda tem que pagar o serviço”, frisando que o serviço de correio “deve ser garantido pelos CTT e não pela junta”.

“A junta paga os ordenados dos dois funcionários, pagas as contas e os CTT nem sequer nos pagam renda. Recebemos apenas 800 euros por mês dos CTT”, disse.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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