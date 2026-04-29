Junta dos Olivais gasta 35 mil euros por ano para manter posto de correios

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, denunciou hoje, em sede de Assembleia Municipal, o contrato assinado com os CTT para a manutenção do posto na rua Bernardo de Albuquerque, na antiga sede da junta.

Segundo o também deputado da Assembleia Municipal, a junta está “transformada num mero empregado ao serviço dos CTT e ainda tem que pagar o serviço”, frisando que o serviço de correio “deve ser garantido pelos CTT e não pela junta”.

“A junta paga os ordenados dos dois funcionários, pagas as contas e os CTT nem sequer nos pagam renda. Recebemos apenas 800 euros por mês dos CTT”, disse.

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