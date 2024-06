Euro2024: Bruno Fernandes diz que Portugal terá de ter “paciência” com Eslovénia

O médio Bruno Fernandes afirmou hoje que Portugal terá de ter “paciência” para conseguir ultrapassar a esperada ‘muralha’ defensiva da Eslovénia e alertou para o rápido contra-ataque do rival dos oitavos de final do Euro2024 de futebol.

“Temos de ser pacientes. Esperamos um bloco baixo, com muita gente na área. A Eslovénia tem jogadores agressivos, fortes fisicamente. Temos de tentar ao máximo cansá-los e fazê-los correr. É também uma equipa com capacidade muito perigosa no contra-ataque com dois avançados que combinam muito bem”, afirmou Bruno Fernandes.

O jogador de 29 anos, que, se jogar na segunda-feira, chega às 70 internacionalizações ‘AA’, falava aos jornalistas em Frankfurt, na Alemanha, na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Eslovénia.

“Não receamos nenhuma seleção. Temos sim de respeitar. Temos muito respeito pela Eslovénia. Tivemos aquele amigável em março que perdemos e agora temos que nos alterar, temos que fazer as coisas diferentes para ter um resultado mais positivo”, disse Bruno Fernandes, lembrando que a equipa eslovena tem “um dos melhores guarda-redes do mundo”, referindo-se a Jan Oblak.

O médio do Manchester United, que foi titular nos dois primeiros jogos e acabou poupado perante a Geórgia (derrota por 2-0), admitiu que a equipa ficou “triste e desapontada” com esse desaire, mas negou que tenha ‘beliscado’ a ambição portuguesa.

“Agora, não há tempo para pensar no que foi, mas sim no que será. O objetivo mínimo é ganhar todos os jogos e isso significa ir até à final e ganhá-la. Não há mínimos para nós. Vamos olhar jogo a jogo e só assim conseguimos chegar ao objetivo final”, frisou.

Com algumas criticas ao nível das exibições de Portugal no Euro2024, sobretudo nos jogos com a República Checa, apesar do triunfo por 2-1, e Geórgia, Bruno Fernandes assinalou que a seleção nacional acabou a fase de grupos no topo em várias estatísticas, como mais posse de bola, mais remates e mais jogadas ofensivas.

“Temos vindo a jogar bom futebol e demonstrámos isso na qualificação. Mas, claro que queremos sempre melhorar, jogar melhor, marcar mais golos, não sofrer e tornar o nosso jogo atrativo”, concluiu.

O Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024, está agendado para as 21H00 locais (20H00 em Lisboa) de segunda-feira, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.