Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) estão a estudar o modo como diferentes espaços verdes e azuis urbanos influenciam o bem-estar da população.

O projeto tem como caso de estudo a cidade de Coimbra e pretende contribuir para o desenvolvimento de áreas urbanas que reforcem a proximidade com a natureza e a biodiversidade e melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Intitulado “Blinc – Melhores espaços verdes e azuis para cidades mais saudáveis e equitativas”, o estudo procura também perceber a relação das pessoas com o espaço verde urbano, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

