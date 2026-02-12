Os 37 estudantes da Universidade de Coimbra que fugiram da guerra na Ucrânia e que, no final de 2025, arriscavam ser expulsos de Portugal por perda do estatuto de proteção temporária, têm agora a sua situação praticamente regularizada. A garantia foi dada ontem pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, ouvido na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

“No final, praticamente todas as situações estão resolvidas, as situações regularizadas, embora tenha havido alguns casos de abusos que não deram lugar à emissão de novo título”, afirmou o governante, referindo-se aos processos de estrangeiros que tinham beneficiado da proteção concedida em Portugal após o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em novembro passado, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) criou um canal especial de comunicação para os casos de proteção temporária atribuída na sequência da guerra na Ucrânia e que, na altura, estavam a ser postos em causa.

