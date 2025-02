Estudantes de Medicina promovem rastreios de saúde gratuitos em Mortágua

Alunos do curso de Medicina do Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, vão estar em Mortágua, distrito de Viseu. a partir de sexta-feira, a desenvolver ações de prevenção e promoção da saúde.

Durante três dias, estão previstas atividades como palestras sobre Saúde Sexual e Métodos Contracetivos dirigidas aos alunos do 9.º, 10.º 11.º e 12.º anos e sobre Avaliação de Risco Cardiovascular destinadas aos alunos seniores da Academia Saber+.

“Durante o fim de semana, a equipa do Med On Tour irá percorrer cerca de dezena e meia de localidades do concelho a efetuar rastreios gratuitos de medição da pressão arterial, índice de massa corporal, perímetro abdominal e glicemia capilar”, referiu a autarquia.