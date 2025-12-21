O nevão desta madrugada de domingo na Serra da Estrela terá sido o maior dos dois últimos anos e cobriu, com um manto branco, toda a região, condicionando os acessos à Torre. Quase todas as estradas estão cortadas no maciço central, com exceção da estrada Covilhã/Penhas da Saúde e, na outra vertente da serra, Seia/Sabugueiro.

Com temperaturas a rondar os 10 graus negativos na Torre, a estância de ski está encerrada, de acordo com a página online desta infraestrutura. Enquanto continua a nevar às 10h00 desta manhã, várias máquinas limpa-neves estão, desde o início da manhã, a percorrer as estradas da região, tarefa facilitada desde a semana passada, quando a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou a aquisição de três novas viaturas para o Centro de Limpeza de Neve dos Piornos, no concelho da Covilhã.

“Estes três limpa-neves representam um investimento total de cerca de 750 mil euros, enquadrado no processo de renovação da frota que a IP tem vindo a desenvolver nos últimos anos”, adiantou a empresa em comunicado.

A frota do Centro de Limpeza de Neve (CLN) da Serra da Estrela conta com nove viaturas limpa-neves e três rotativas, o que garante “elevados níveis de disponibilidade e prontidão operacional nas intervenções de limpeza e desobstrução das estradas, com o objetivo de assegurar a circulação e a segurança rodoviária durante o Inverno”, refere a empresa pública. O CLN dos Piornos, no concelho da Covilhã, está situado a 1.650 metros de altitude,.

Para além da Serra da Estrela, há vários os relatos de queda de neve noutros pontos do país, nos distritos da Guarda, Viseu, Castelo Branco, Vila Real e Bragança.