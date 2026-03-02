diario as beiras
Nacional

Estradas e imigração ilegal entre áreas visadas na operação “Portugal Sempre Seguro 2026”

02 de março de 2026 às 12 h49
0 comentário(s)
DR

A operação “Portugal Sempre Seguro 2026”, que junta várias polícias e entidades do Estado, vai incluir ações de fiscalização rodoviária e de combate à imigração ilegal, anunciou hoje o Sistema de Segurança Interna (SSI).

Além destas, serão ainda abrangidas as áreas do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, dos estabelecimentos comerciais, das armas e munições, do tráfico de droga e da atividade de segurança privada.

As ações, que arrancam hoje, vão decorrer “ao longo do ano” em “todo o território nacional” e “serão conduzidas de forma responsável e equilibrada, sem comprometer o normal funcionamento das comunidades”, refere o SSI em comunicado.

Segundo o SSI, vão participar na operação a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia Marítima (PM), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

“A operação ‘Portugal Sempre Seguro 2026’ consolida uma estratégia nacional de prevenção e reforça a confiança nas instituições, afirmando Portugal como um país seguro, onde as forças e serviços de segurança atuam de forma coordenada para prevenir, proteger e servir”, conclui o organismo.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de março

Vereadora Maria Lencastre Portugal poderá assumir direção do ITAP em Coimbra
02 de março

Estradas e imigração ilegal entre áreas visadas na operação "Portugal Sempre Seguro 2026"
02 de março

Obras no IP3 obrigam a cortes de trânsito em Santa Comba Dão, Tondela e Viseu
02 de março

Reunião esta quarta-feira para avaliar previsão de reabertura da A14

Nacional

Nacional
02 de março às 12h49

Estradas e imigração ilegal entre áreas visadas na operação “Portugal Sempre Seguro 2026”

0 comentário(s)
Nacional
02 de março às 08h06

Dispositivo de combate a incêndios para este ano apresentado hoje

0 comentário(s)
Nacional
01 de março às 20h11

Depressão Regina vai afetar Portugal mas sem efeitos significativos – IPMA

0 comentário(s)