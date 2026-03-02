A operação “Portugal Sempre Seguro 2026”, que junta várias polícias e entidades do Estado, vai incluir ações de fiscalização rodoviária e de combate à imigração ilegal, anunciou hoje o Sistema de Segurança Interna (SSI).

Além destas, serão ainda abrangidas as áreas do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, dos estabelecimentos comerciais, das armas e munições, do tráfico de droga e da atividade de segurança privada.

As ações, que arrancam hoje, vão decorrer “ao longo do ano” em “todo o território nacional” e “serão conduzidas de forma responsável e equilibrada, sem comprometer o normal funcionamento das comunidades”, refere o SSI em comunicado.

Segundo o SSI, vão participar na operação a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia Marítima (PM), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

“A operação ‘Portugal Sempre Seguro 2026’ consolida uma estratégia nacional de prevenção e reforça a confiança nas instituições, afirmando Portugal como um país seguro, onde as forças e serviços de segurança atuam de forma coordenada para prevenir, proteger e servir”, conclui o organismo.