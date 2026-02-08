diario as beiras
Estrada Nacional 336 em Anadia cortada devido a derrocada

08 de fevereiro de 2026 às 18 h35
A Estrada Nacional 336 (EN336), entre Algeriz e Salgueiral, em Anadia, está hoje cortada ao trânsito devido a uma derrocada na via, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A sinalização foi feita pelo município de Anadia, no distrito de Aveiro. Salgueiral é a última localidade no limite com o concelho da Mealhada, no mesmo distrito.

“A alternativa a esta via é, na localidade de Algeriz, sair para a Estrada Municipal 1694 [EM1694], em Vila Nova de Monsarros, até à EN235 em direção ao Luso”, referiu a mesma fonte da GNR.

Nas redes sociais, a Câmara de Anadia escreveu que está a “dialogar com os Bombeiros, Proteção Civil, município da Mealhada e a Infraestruturas de Portugal, para minimizar e solucionar este problema”.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também várias centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até ao dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

