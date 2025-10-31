diario as beiras
Coimbra

Estátua de D. Dinis em frente à Universidade de Coimbra vai ser restaurada

31 de outubro às 15 h54
A empreitada de requalificação da estátua e do respetivo pedestal foi consignada ontem

A estátua de D. Dinis, uma peça emblemática do património de Coimbra, localizada na Alta Universitária, vai ser restaurada para recuperar a sua aparência original através de um investimento municipal de cerca de 21 mil euros. A empreitada de requalificação da estátua e do respetivo pedestal foi consignada ontem e tem um prazo de execução de 60 dias, revelou a autarquia. A obra, realizada em várias fases para assegurar o máximo rigor e segurança, inclui a limpeza e a conservação da escultura, do pedestal e da base do pavimento, para remover as crostas e as manchas negras provocadas pela poluição automóvel e por colonizações biológicas e microbiológicas, frequentes em monumentos expostos ao ar livre.

António Rosado

António Rosado

