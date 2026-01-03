O Estado vai compensar em mais de 28 milhões de euros até 2029 a Metro Mondego pelo serviço prestado com o Sistema de Mobilidade do Mondego.

Na passada segunda-feira, dia 29 de dezembro, o Governo aprovou, em sede de Conselho de Ministros, uma “resolução que autoriza a despesa relativa à compensação financeira a atribuir pelo Estado à Metro Mondego, pelo cumprimento das obrigações de serviço público de transporte de passageiros”.

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo esclarece que com esta compensação “concretiza a política pública para a mobilidade com a implementação de um sistema de transporte público de passageiros em modo rodoviário, totalmente elétrico e em canal dedicado”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt