“Esta será a melhor edição de sempre” da Figueira Champions

A terceira edição da clássica internacional de ciclismo Figueira Champions/Casino Figueira vai para as estradas das 14 freguesias do concelho da Figueira da Foz no dia 16 deste mês, com 23 equipas em competição.

“Este ano tem um dos melhores pelotões de sempre, com mais candidatos [a chegar à meta em primeiro lugar]. Será a melhor edição de sempre. Esperamos uma grande clássica”.

Aquelas foram palavras proferidas ontem, na sessão de apresentação da edição deste ano, pelo diretor de segurança da Figueira Champions/Casino Figueira, Carlos Pereira.

Já no ano passado havia apostado em afirmações semelhantes e ganhou a aposta. Aliás, esta clássica do ciclismo internacional está a ser caso raro de sucesso. No segundo ano, em 2024, subiu de divisão na tabela da União Ciclista Internacional (UCI). E mais do que duplicou o número de equipas, aumento que acompanhou a qualidade

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 04/02/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS