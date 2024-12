Esperança renasceu na via Central

A esperança está a começar a aparecer para quem trabalha e passa muitas vezes pela via central da Baixa de Coimbra.

Durante esta semana os trabalhos de implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego que ali estavam a ser feitos terminaram e aquele espaço ganhou uma nova alma.

As grades desapareceram, o canal do metro está já com betuminoso e os passeios prontos para as pessoas circularem. As obras ainda não estão finalizadas, mas a parte mais complexa e que obrigava a um maior estaleiro terminou.

Ontem, no dia seguinte à abertura da circulação pedonal naquela zona, o DIÁRIO AS BEIRAS foi conversar com quem ali trabalha diariamente. Esta “prenda de Natal” dá uma nova vida ao espaço e os comerciantes começam a acreditar num “regresso à normalidade”.

