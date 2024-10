Esfaqueado no pescoço na avenida Sá da Bandeira

Um homem com cerca de 25 a 30 anos foi esfaqueado no pescoço na madrugada de ontem, na zona da avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, e ficou em estado considerado grave, apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

Fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas confirmou que a “PSP recebeu um alerta pelas 02H49 para uma situação de agressão grave com arma branca”. A ocorrência envolveu “um homem e aconteceu junto a estabelecimentos de diversão noturna”, acrescentou.

Foram mobilizados elementos da força de segurança para o local e acionada a Polícia Judiciária, que ficou responsável pela investigação.

O homem esfaqueado foi assistido no local e depois transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra.