Escolas de enfermagem de Lisboa, Coimbra e Porto fundem-se com universidades das suas cidades

O Governo aprovou hoje a fusão das três escolas de enfermagem com as universidades de Lisboa, Porto e Coimbra e aprovou a criação do Conselho Nacional de Inovação Pedagógica.

Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou a fusão das escolas de enfermagem de Lisboa, Coimbra e Porto com as universidades das respetivas cidades, o que considerou “muito importante para fortalecer o ensino superior em Portugal”.

Anunciou ainda “a regulamentação e criação de um Conselho Nacional de Inovação Pedagógica, que será um espaço que liderará e aproveitará as melhores práticas de inovação pedagógica em Portugal”.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, já tinha avançado na terça-feira que brevemente iria a Conselho de Ministros a aprovação deste conselho para o ensino superior.

“Se eu não der aulas interessantes vai ser difícil motivar os estudantes e, por isso, mais facilmente eles ficam desincentivados, não conseguem a aprovação, depois entram num ciclo negativo de perda e muitas vezes problemas de saúde mental. E, por isso, nós temos que olhar para a inovação pedagógica, para o abandono e para o sucesso e para a saúde mental de uma forma integrada e não espartilhada, que é como ela tem sido tratada”, sustentou o ministro, durante as jornadas parlamentares da Aliança Democrática (AD), que terminaram na terça-feira.