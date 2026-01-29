diario as beiras
Coimbra

Escolas de Coimbra retomam atividade na quinta-feira com uma exceção

28 de janeiro de 2026 às 20 h56
0 comentário(s)

As escolas de Coimbra retomam na quinta-feira a atividade letiva, com exceção da escola Martim de Freitas, depois de terem estado hoje encerradas na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial da Câmara.

A escola Martim de Freitas estará encerrada porque ainda é necessário remover árvores de grande porte, disse a mesma fonte, que especificou que esta foi uma decisão conjunta entre Câmara, associação de pais, direção da escola e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Escolas de Coimbra retomam atividade na quinta-feira com uma exceção
28 de janeiro

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino
28 de janeiro

Rebocador que vai "salvar" cargueiro ao largo da Figueira da Foz atrasou-se numa escala em Vigo
28 de janeiro

Associação Empresarial Serra da Lousã exige apoios para empresas afetadas

Coimbra

Coimbra
28 de janeiro às 20h56

Escolas de Coimbra retomam atividade na quinta-feira com uma exceção

0 comentário(s)
Coimbra
28 de janeiro às 18h01

Mau tempo: Equipamento cultural encerra em Coimbra após vidros ficarem danificados

0 comentário(s)
Coimbra
28 de janeiro às 17h48

Câmara de Coimbra diz que estrutura do edifício onde ocorreu explosão está intacta

0 comentário(s)