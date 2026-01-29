As escolas de Coimbra retomam na quinta-feira a atividade letiva, com exceção da escola Martim de Freitas, depois de terem estado hoje encerradas na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial da Câmara.

A escola Martim de Freitas estará encerrada porque ainda é necessário remover árvores de grande porte, disse a mesma fonte, que especificou que esta foi uma decisão conjunta entre Câmara, associação de pais, direção da escola e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.