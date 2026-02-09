Coimbra
Escola Secundária Quinta das Flores foi assaltada
DR
A Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra, foi assaltada. PSP foi acionada para o local para recolher indícios.
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações-Públicas confirmou que a “PSP recebeu a denúncia, pelas 17H35 de ontem, 8 de fevereiro (domingo)”. De acordo com a mesma fonte, “o diretor da escola comunicou à PSP a intrusão de estranhos dentro da escola”.
“Mobilizados para o local, a polícia recolheu indícios e a investigação segue agora os trâmites legais”.