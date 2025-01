Escola Eugénio de Castro em obras durante ano e meio

As obras de requalificação da Escola 2,3 Eugénio de Castro, na Solum, Coimbra, podem avançar de imediato – após a consignação da empreitada ontem assinada –, embora os alunos ainda continuem nas salas de aula numa 1.ª fase.

Entretanto, vão começar a ser instalados contentores monobloco para fazer a primeira transferência de alguns serviços, durante as férias da Páscoa, designadamente da direção, refeitório e salas de educação inclusiva.

A obra avançará por fases, o que significa que o prazo da empreitada, de ano e meio, começa a contar a partir de hoje, embora a intervenção nos edifícios só tenha lugar a partir das férias da Páscoa.

Se os prazos forem cumpridos, os trabalhos estarão concluídos no verão do próximo ano, passando pela requalificação de todos os oito blocos de salas existentes, pavilhão gimodesportivo e polivalente (que será coberto), implicando sucessivas transferências de alunos, em função das frentes de obra.

