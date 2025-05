Escola Dr. José Santos Bessa na Carapinheira vai ter obras de remodelação

A escola básica do segundo e terceiro ciclo Dr. José Santos Bessa, na Carapinheira, município de Montemor-o-Velho, vai passar por obras de adaptação e remodelação orçadas em quase quatro milhões de euros (ME).

A empreitada vai preparar o espaço para ser um “centro educativo do século XXI”, atuando em questões como a da acessibilidade, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

Durante a cerimónia de assinatura do auto de consignação da obra, o edil destacou que a intervenção dará ao estabelecimento de ensino “uma dimensão muito importante”, permitindo que os alunos tenham um conjunto de mais-valias.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt