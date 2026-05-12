Erros de toponímia “são suscetíveis de comprometer a coerência territorial”

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Duplicação ou semelhança excessiva de topónimos, existência de arruamentos sem designação oficial, autoatribuição de números de polícia e utilização de números de lote como numeração de polícia são alguns dos erros de toponímia existentes no concelho de Coimbra. Sendo assim, o município deliberou, ontem, submeter a consulta pública o projeto para novo Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia.

É que – de acordo com o documento discutido – “no âmbito do trabalho desenvolvido pela Divisão de Informação Geográfica e Cadastral, foram identificadas diversas situações suscetíveis de comprometer a coerência territorial, a segurança administrativa e a eficácia da prestação de serviços públicos”. Verifica-se que o atual enquadramento regulamentar municipal nesta matéria “se encontra profundamente desatualizado”, concluem os serviços.

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