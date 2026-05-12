Erros de toponímia “são suscetíveis de comprometer a coerência territorial”
Duplicação ou semelhança excessiva de topónimos, existência de arruamentos sem designação oficial, autoatribuição de números de polícia e utilização de números de lote como numeração de polícia são alguns dos erros de toponímia existentes no concelho de Coimbra. Sendo assim, o município deliberou, ontem, submeter a consulta pública o projeto para novo Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia.
É que – de acordo com o documento discutido – “no âmbito do trabalho desenvolvido pela Divisão de Informação Geográfica e Cadastral, foram identificadas diversas situações suscetíveis de comprometer a coerência territorial, a segurança administrativa e a eficácia da prestação de serviços públicos”. Verifica-se que o atual enquadramento regulamentar municipal nesta matéria “se encontra profundamente desatualizado”, concluem os serviços.
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