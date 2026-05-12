Coimbra

Erros de toponímia “são suscetíveis de comprometer a coerência territorial”

12 de maio de 2026 às 07 h13
A questão da toponímia foi debatida na reunião camarária de ontem | Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

Duplicação ou semelhança excessiva de topónimos, existência de arruamentos sem designação oficial, autoatribuição de números de polícia e utilização de números de lote como numeração de polícia são alguns dos erros de toponímia existentes no concelho de Coimbra. Sendo assim, o município deliberou, ontem, submeter a consulta pública o projeto para novo Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia.

É que – de acordo com o documento discutido – “no âmbito do trabalho desenvolvido pela Divisão de Informação Geográfica e Cadastral, foram identificadas diversas situações suscetíveis de comprometer a coerência territorial, a segurança administrativa e a eficácia da prestação de serviços públicos”. Verifica-se que o atual enquadramento regulamentar municipal nesta matéria “se encontra profundamente desatualizado”, concluem os serviços.

Ler mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de maio

Escola de Cães-guia para Cegos de Mortágua formou 14 duplas em 2025
12 de maio

DARQ não regressará ao Colégio das Artes em “dois, três anos”
12 de maio

Márcio Rodrigues foi 13 anos seguidos até Fátima para pedir para ser novamente pai
12 de maio

PSP detém quatro homens em Coimbra e na Figueira da Foz

Coimbra

DARQ não regressará ao Colégio das Artes em “dois, três anos”

Márcio Rodrigues foi 13 anos seguidos até Fátima para pedir para ser novamente pai

PSP detém quatro homens em Coimbra e na Figueira da Foz