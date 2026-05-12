Coimbra

Nem a chuva trava quem quer percorrer uma viagem interior até Fátima

12 de maio de 2026 às 07 h31
Chuva dificultou peregrinação | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A caminhada dos peregrinos até Fátima, para celebrar o 13 de Maio, ficou este ano marcada pela muita chuva que se fez sentir nos últimos dias. A precipitação não facilitou a peregrinação, mas a fé e a vontade de completar esta viagem espiritual falaram mais alto

O que importa não é o fim, mas a jornada”. Esta expressão é talvez a que melhor define a caminhada até Fátima. A caminhada começa em diferentes pontos do país, tem o mesmo destino e objetivo, mas as diferentes jornadas fazem com que a peregrinação seja tão única para cada um dos milhares de peregrinos que se fizeram, nestes dias, à estrada.

As motivações e os pensamentos variam de peregrino para peregrino, porém a vontade de chegar a Fátima e de fazer um percurso até à Cova da Iria e percurso interior é comum a todos.

Este ano, a peregrinação teve um ingrediente diferente, colocando ainda mais à prova todos os que decidiram fazer esta viagem. Nos últimos dias, o céu sobre Coimbra fechou-se em tons de negro e a chuva trouxe uma dificuldade extra, contudo a viagem dos peregrinos permaneceu “iluminada por uma promessa interior”. A chuva, por vezes impiedosa, transformou os trilhos da região de Coimbra num autêntico desafio a ser vencido obrigando a uma superação física e espiritual.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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