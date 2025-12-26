diario as beiras
Erro no sistema e lojas fechadas não permitiram validar passe

26 de dezembro de 2025 às 12 h09
Foto DB-Pedro Filipe Ramos

Os primeiros dias para carregar o passe intermodal Move – C tiveram problemas operacionais e logísticos. Só a partir de amanhã é que será possível carregar o novo passe intermodal. No entanto, só duas lojas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) estarão amanhã abertas. Caso não tenha adquirido o cartão anteriormente para o poder validar nesta fase, só o poderá fazer nas lojas dos SMTUC.
O Governo e a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, tinham anunciado, no passado dia 18, que o novo passe intermodal poderia ser carregado a partir do dia 24 de dezembro. No entanto, a tolerância de ponto marcada para a véspera de Natal e para hoje, tal como o feriado de ontem, fizeram adiar o início da validação em quatro dias nas lojas SMTUC.
Amanhã, no entanto, a validação do Move – C só poderá ser feita em duas lojas dos SMTUC, isto porque ao sábado só na Loja do Cidadão e na loja do Mercado Municipal D. Pedro V estão abertas. Os horários, no entanto, são também condicionados. A Loja do Cidadão estará aberta entre as 09H00 e as 15H00 e a loja do Mercado abre entre as 07H30 e as 13H30.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 26/12/2025

Autoria de:

António Cerca Martins

