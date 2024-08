Entrega de distinções honoríficas e apoios marcam feriado municipal

O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, presidiu ontem a sessão solene do Feriado Municipal de Góis.

Na cerimónia, foram agraciados, com a Medalha de Mérito, Maria Helena Sanches, voluntária na Associação Educativa e Recreativa de Góis, há 35 anos, “pela sua resiliência e empenho como cidadã ativa ao serviço da comunidade, nomeadamente desta Associação”; o Rancho Folclórico Serra do Ceira, a comemorar 47 anos, como “reconhecimento do trabalho de recolha de danças e cantares, de usos, rezas e lendas, costumes, trajes populares, de modo a não deixar esquecer a memória da voz, da dança e das tradições”; a empresa Simões Alves & Companhia, Lda., “pelos seus 46 anos, fruto da energia e dedicação focadas no desenvolvimento da sua atividade”; e António Domingos Santos, “pela sua dedicação e empenho, ao longo do tempo, à causa regionalista”.

