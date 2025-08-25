Entrada em falso dita derrota do O. Hospital no regresso à competição

Foi com o pé esquerdo que o O. Hospital entrou na nova época. A equipa da Beira Serra perdeu, por 1-0, na deslocação a Benavente, ao terreno do Samora Correia, em desafio a contar para o Campeonato de Portugal.

O encontro, disputado no Complexo Desportivo da Murteira, foi referente à terceira jornada da série C, mas ditou a estreia oficial do O. Hospital no quarto escalão do futebol nacional bem como a estreia de Ricardo Maia no comando da formação oliveirense.

No entanto, talvez devido à falta de ritmo competitivo, o desafio não começou da melhor forma para a formação visitante.

