Há momentos em que parece que o mundo se inclina perigosamente sob os nossos pés. As notícias acumulam-se com uma rapidez que quase não deixa espaço para respirar: guerras, crises políticas, colapsos ecológicos, desigualdades que se aprofundam. E, no entanto, enquanto nos habituamos a viver nesta sensação permanente de urgência e de colapso iminente, outras histórias continuam silenciosamente a acontecer. Histórias mais discretas, onde a esperança persiste em abrir caminhos de mudança e em redesenhar, quase que impercetivelmente, o futuro.

Foi talvez por isso que comecei a reparar em outra coisa curiosa. O ano mal começou e já se adivinha difícil. E, no entanto, foi também nesse contexto que comecei a prestar atenção a algo que raramente aparece nas notícias: as histórias que chegam até nós todos os dias raramente contam a história completa do que está a acontecer. Nos últimos meses tenho-me cruzado com pequenos sinais de mudança que dificilmente cabem na lógica da notícia imediata, sinais discretos que, por isso mesmo, passam muitas vezes despercebidos.

Um deles tem a ver com algo que, há poucos anos, pareceria impensável: a ideia de que a natureza pode ter direitos. Durante séculos, o direito foi construído como um sistema que regula relações entre pessoas e instituições humanas. Nesse quadro, a natureza é vista ora como propriedade, ora como recurso, ou simplesmente como pano de fundo. Mas começa a tomar corpo uma outra visão. Começam a surgir decisões jurídicas que reconhecem rios, florestas ou ecossistemas como entidades com proteção própria, reconhecendo o seu valor intrínseco. A mudança é lenta, mas começa a ganhar uma presença cada vez mais concreta no debate jurídico e político contemporâneo, bem como na investigação que fazemos.

Outro sinal surge na própria paisagem europeia, onde alguns ecossistemas começam lentamente a recuperar graças a décadas de trabalho científico, políticas públicas e mobilização social. Durante décadas ouvimos dizer – com razão – que muitas espécies estavam a desaparecer. A perda de biodiversidade é uma das crises mais graves do nosso tempo. Mas há também histórias de recuperação que raramente chegam aos jornais. Em vários países europeus regressam espécies que tinham desaparecido há décadas: o lince ibérico é um exemplo frequentemente citado, assim como projetos de restauro de rios degradados. Nada disto acontece por acaso. É o resultado de anos de trabalho científico, de políticas públicas persistentes e de mobilização local.

Outro fenómeno merece referência: a ciência cidadã, a que envolve a participação direta dos cidadãos na produção de conhecimento. Essa participação ocorre em diferentes níveis, desde a colaboração em projetos de monitorização, seja de aves ou plantas, até formas mais exigentes de coprodução de conhecimento, onde cidadãos, investigadores e comunidades locais contribuem para formular perguntas, para interpretar resultados, para compreender melhor e para transformar os territórios onde vivem. Nesses processos, reconhecem-se os saberes locais e as experiências acumuladas pelas comunidades. Vai muito além da simples recolha de dados. A ciência cidadã é um espaço de aprendizagem coletiva e de reaproximação entre os humanos e o mundo mais-do-que-humano.

Nada disto significa que os problemas desapareceram. As alterações climáticas continuam a avançar. A pressão sobre os ecossistemas mantém-se intensa. As desigualdades sociais agravam as vulnerabilidades de muitos. Mas, talvez também seja perigoso acreditar que apenas o desastre define o nosso tempo. Não podemos perder de vista as histórias mais lentas, mais discretas, que se vão tecendo e que podem estar a preparar transformações profundas e abrir caminhos para o futuro.