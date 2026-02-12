diario as beiras
Coimbra

Enfermeiros mobilizados para apoio a pessoas deslocadas em Coimbra

12 de fevereiro de 2026 às 13 h04
0 comentário(s)
DR

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros anunciou hoje que está a mobilizar profissionais para garantir cuidados de saúde às pessoas que se encontram deslocadas nos pontos de acolhimento de Coimbra.

Segundo a Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, estes profissionais irão atuar ao nível da prevenção de complicações, da vigilância e do apoio emocional às pessoas que tiveram de ser deslocadas no âmbito das evacuações preventivas em curso devido ao elevado risco de cheia do rio Mondego.

“A resposta ao apelo por parte dos enfermeiros tem sido excecional. A presença de enfermeiros nestes contextos é decisiva para proteger os mais vulneráveis e assegurar que ninguém fica sem acompanhamento qualificado”, frisou.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Lousã adia Festival da Chanfana face às intempéries
12 de fevereiro

Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego
12 de fevereiro

Penacova pede moderação no consumo de água após rutura de condutas
12 de fevereiro

Território de Montemor-o-Velho é o que mais preocupa Proteção Civil da Região de Coimbra

Coimbra

Coimbra
12 de fevereiro às 14h50

Especialista diz que foi descurada a conservação do dique do Mondego

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 14h42

Maria Helena celebrou 103 anos com a presença de Marcelo e Montenegro (com vídeo)

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
12 de fevereiro às 13h59

Qualidade da água fornecida aos municípios do centro litoral está assegurada

0 comentário(s)