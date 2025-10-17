diario as beiras
Coimbra

“Encontrámos um panorama de desordem organizacional” no IPC

17 de outubro às 10 h47
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

1A nova presidente do Politécnico de Coimbra (IPC) revelou ter encontrado “grandes dificuldades” após ter tomado posse, que resultaram de “um conjunto de decisões que deixaram marcas na estrutura e na gestão da instituição”.

“Chegámos cientes do trabalho que nos esperava. Mas encontrámos também grandes dificuldades face a um panorama de completa desordem organizacional em várias áreas”, referiu Cândida Malça.

Foi com o propósito de “procurar soluções para os problemas e de alcançar uma situação de maior prosperidade para o Politécnico”, que ontem tomaram posse novos dirigentes da instituição.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do Diário as Beiras

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

