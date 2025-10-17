Coimbra
“Encontrámos um panorama de desordem organizacional” no IPC
Fotografia: Ana Catarina Ferreira
1A nova presidente do Politécnico de Coimbra (IPC) revelou ter encontrado “grandes dificuldades” após ter tomado posse, que resultaram de “um conjunto de decisões que deixaram marcas na estrutura e na gestão da instituição”.
“Chegámos cientes do trabalho que nos esperava. Mas encontrámos também grandes dificuldades face a um panorama de completa desordem organizacional em várias áreas”, referiu Cândida Malça.
Foi com o propósito de “procurar soluções para os problemas e de alcançar uma situação de maior prosperidade para o Politécnico”, que ontem tomaram posse novos dirigentes da instituição.
