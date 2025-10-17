1A nova presidente do Politécnico de Coimbra (IPC) revelou ter encontrado “grandes dificuldades” após ter tomado posse, que resultaram de “um conjunto de decisões que deixaram marcas na estrutura e na gestão da instituição”.

“Chegámos cientes do trabalho que nos esperava. Mas encontrámos também grandes dificuldades face a um panorama de completa desordem organizacional em várias áreas”, referiu Cândida Malça.

Foi com o propósito de “procurar soluções para os problemas e de alcançar uma situação de maior prosperidade para o Politécnico”, que ontem tomaram posse novos dirigentes da instituição.

